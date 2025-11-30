隠れブラックフライデー。ZOOMのUSBコンデンサーマイクが4,000円以下って狂ってる
みんな、気付いた？
Amazonブラックフライデーが開催されています。対象商品には「ブラックフライデーセール」と赤い文字列またはタグが付いているんですけど、実は大々的に「ブラックフライデーセール」と書かれていなくても、セール価格になっている商品があります。まあ、僕らは「隠れブラックフライデー」って呼んでますけど。
そんな隠れブラックフライデーで、ものすごくお得な商品を見つけました。ZOOMのUSBコンデンサーマイクです。
ZOOMですよ。ZOOMっていえば有名音響機器メーカーですよ。そこのUSBマイクが3,939円って。サンキューサンキュー。
機能的にはシンプル。コンデンサーマイクにスーパーカディオイド指向性で、周囲の音をできるだけ削減してクリアな声をお届け。USB-C接続というのも使いやすいですね。
スタンドに風防、USBケーブルが付属しているので、届いた瞬間から使えますよ。
さあ、君も今日から配信者だ！
ZOOM USBコンデンサーマイク
3,939円
Amazonで見るPR
Source: Amazon