みんな、気付いた？

Amazonブラックフライデーが開催されています。対象商品には「ブラックフライデーセール」と赤い文字列またはタグが付いているんですけど、実は大々的に「ブラックフライデーセール」と書かれていなくても、セール価格になっている商品があります。まあ、僕らは「隠れブラックフライデー」って呼んでますけど。

そんな隠れブラックフライデーで、ものすごくお得な商品を見つけました。ZOOMのUSBコンデンサーマイクです。

ZOOM USBコンデンサーマイク 3,939円 Amazonで見る PR PR

ZOOMですよ。ZOOMっていえば有名音響機器メーカーですよ。そこのUSBマイクが3,939円って。サンキューサンキュー。

機能的にはシンプル。コンデンサーマイクにスーパーカディオイド指向性で、周囲の音をできるだけ削減してクリアな声をお届け。USB-C接続というのも使いやすいですね。

スタンドに風防、USBケーブルが付属しているので、届いた瞬間から使えますよ。

さあ、君も今日から配信者だ！

