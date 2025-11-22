ÊÒ¼ê¤Ç°·¤¨¤ÆÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÁð´¢¤ê¤Ç¤¤ë¡ÖÁð¼è¤ê¥Å¥á¡×¤Ç¿¤Ó¤Þ¤¯¤ë»¨Áð¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤í
2023Ç¯8·î6Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤»¤»¤³¤Þ¤·¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊë¤é¤·¤Î¤ï¤¿¤¯¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÐ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ´¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¶¹¤¤¥Ù¥é¥ó¥À¤ÎÈ¿¢¤¨¤Ç¥Ï¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Þ¤¤¤ÁËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¦¤à¤à¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤Ê¤¿¡ª ¤Ê¤ó¤È¼ª´ó¤ê¤Ê¾ðÊó¤¬¡ª
²æ¤¬¶è¤Ë¤Ï¶èÌ±ÇÀ±à¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö¿ôÀé±ßÊ§¤¦¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤ÎÈª¤¬»ý¤Æ¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬·ë¹½¤Ê¿Íµ¤¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÃêÁª¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¥È¡¼¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é±¿ÎÉ¤¯ÅöÁª¡ª ¶è²èÈÖ¹æ¤Ï69¡ª ¥·¥§¥¥Ê¥Ù¥¤¥Ù¡¼¡ª
¥ï¥ó¥ë¡¼¥àÄøÅÙ¤Î¹¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤ï¤¿¤¯¤·¤âÇÀ±à¼ç¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ë¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£µ¬ÌÏ¤Ï¤¿¤Ö¤ó1²¯Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡£
¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÊÆºÇÂç¤ÎÇÀ¾ì¼ç¤Ë¡£¥¤¥âÈª¥Ç¥«¤¹¤®¤Æ±§Ãè¤«¤é¤â¸«¤¨¤ë
°é¤Æ¤ë¤Î¤ÏÍÕÊªÃæ¿´¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡¼¡£¥¿¥¤¥à¤ä¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¡¢¥Ç¥£¥ë¡¢¥Ð¥¸¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÍÕ¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ã¤¹¤è¤Í¡¼¡£¤¢¤È¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¤ä¥ë¥Ã¥³¥é¤â¥µ¥é¥ÀÍÑ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥Í¤ò¼¬¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º¬¤¬Ä¶ÉÔÀº¤Ê¤ï¤¿¤¯¤·¡£¤¹¤°¤ËÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èª¤ËÂ¤ò¸þ¤±¤ëµ¡²ñ¤â¤À¤ó¤À¤ó¸º¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£Çß±«¤Ï±«¤ÇÇ¨¤ì¤ë¤Î¥¤¥ä¤À¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î35¡îÄ¶¤¨Ï¢È¯¤ÎÆü¡¹¤Ï½ë¤¯¤Æ¥¤¥ä¤À¤·¡£
¤À¤±¤É¤Í¡¢Èª¤Ã¤Æ¤Û¤Ã¤È¤¯¤È¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤¢¤¤¤Ä¤¬¡£¤½¤¦¡¢»¨Áð¡£
¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢²æ¤¬ÇÀ±à¤Ï´°àú¤Ê»¨ÁðÈª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤ËÈª¸«¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤É¡¼¤¹¤ê¤ã¤¤¤¤¤Î¡©
¤ª¤Þ¤±¤ËÎÙ¤Î¶è²è¤ÎÌì¤µ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤³¤ó¤Ê¤Ë»¨Áð¿¤Ð¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡Á¡£¥à¥·Í°¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¡Á¡×¤È¼¸¤é¤ì¤ë»ÏËö¡£
¤³¤ê¤ã¤Ê¤ó¤È¤«¤»¤Í¤Ð¤¤¤«¤ó¤È¡¢»¨Áð¤Î´Ö¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤ÇÁð´¢¤ê¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢3Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¥®¥Ö¤Ç¤¹¡£¤·¤ã¤¬¤ó¤À»ÑÀª¤¬¹ø¤Ë¤¯¤ë¡£¤·¤«¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢»¨Áð¤ÎÌÔ°Ò¤¬¶¯Îõ¤¹¤®¤ÆÂç¤·¤Æ´¢¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éÁð´¢¤ê¥°¥Ã¥º¤òÊª¿§¤¹¤ë¤ï¤¿¤¯¤·¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Î©¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÁß¤¼è¤ì¡ª
¤½¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢À¶¿åÀ½ºî½ê¤Î¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó Ä¹ÊÁ¤é¤¯¤é¤¯Áð¼è¤ê¥Å¥á¡×¤Ê¤ëÇÀ¶ñ¡£
Á´Á³Â¸¤¸¾å¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¶¿åÀ½ºî½ê¤Ï¥×¥íÍÑ¤ÎÂç¹©Æ»¶ñ¤Ê¤É¤ÇÄêÉ¾¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±¤ËDIY¥°¥Ã¥º¤ä±à·ÝÍÑÉÊ¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÁð¼è¤ê¥Å¥á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢·Ú¤¤¤Î¤ÇÊÒ¼ê¤Ç¤â°·¤¨¤ÆÈè¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢ÊÁ¤¬1,060mm¤ÈÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤ã¤¬¤Þ¤º¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÁð´¢¤ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¹â¤Þ¤ë´üÂÔ¡ª
¼ÂÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È³Î¤«¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã·Ú¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÁ¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥¤¥×À½¡£¥°¥ê¥Ã¥×Éô¤Ï¥´¥à¤Ã¤Ý¤¤´¶¿¨¤Î¼ù»éÀ½¤Ç¡¢ÄÏ¤ß¿´ÃÏ¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¡£
´Î¿´¤Î¿ÏÀè¤Ï¡¢ÃºÁÇ¹ÝÀ½¤Ç¥®¥¶¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éý¤Ï10cm¤Û¤É¤È¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¿ÏÀè¤Ï¤½¤³¤½¤³±Ô¤¯¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ö¤ó²¥¤Ã¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Î®·ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿¨¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¥±¥¬¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°·¤¤¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Î»È¤¤Êý¤Ï¡¢À¸¤¤ÌÐ¤Ã¤¿Áð¤ÎÃæ¤Ë¿ÏÀè¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¤¸¤ã¤Áß¤¼è¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤ï¤¿¤¯¤·¤ÎÈª¤Î¤è¤¦¤Ë»¨Áð¤¬Ì©¤ËÀ¸¤¤ÌÐ¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¸ú²ÌÂç¡£
Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¿¤Î»¨Áð¤ÏÁß¤¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ÏÀè¤ËºÙ¤«¤¤Áð¤Î¥¯¥º¤¬ÌÜµÍ¤Þ¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÜµÍ¤Þ¤ê¤¹¤ë¤È¥Æ¥¥á¥ó¤Ë´¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥¯¥º¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤á¤ó¤É¤¤¤«¤â¡£
¤¢¤È¡¢»¨Áð1ËÜ¤â»Ä¤µ¤º¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊµÍ¤á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£7¡Á8³ä¤¯¤é¤¤¤Ï¤³¤ÎÁð¼è¤ê¥Å¥á¤Ç´¢¤Ã¤Æ¡¢»Å¾å¤²¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤Ê¡£
¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀäË¾¤·¤«¤±¤¿»¨Áð¤ò¡¢Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Û¤Ü¤ä¤Ã¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ºî¶È»þ´Ö15Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Èª¤Î¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¤Ç¤¤¿¤·¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡¢¿ÏÀè¤Î·Á¾õ°ã¤¤¤Ç3¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁð¼è¤ê¥Å¥á¤Ï·Ú¤¤ÎÏ¤ÇÁð¤òÁß¤¼è¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤Èº¬¤³¤½¤®¤¤¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Èª¤ÎÉü³è¤â²Ì¤¿¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢½©¤Ë¤Ï²¿¤ò¿¢¤¨¤è¤¦¤«¡¢º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î¤ï¤¿¤¯¤·¤Ç¤¹¡ÊÄ¨¤ê¤Æ¤Ê¤¤¡Ë¡£
¢¨²Á³Ê¤Ê¤ÉÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Photo: Ã§±Ñ½Ó
Source: À¶¿åÀ½ºî½ê