こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

よく名前を耳にする「NTT」。皆さん、どんなイメージがありますか。

固定電話やインターネットなど通信インフラを想像する人も多いはずです。そのNTTのグループ会社が高性能なオーディオデバイスを作っているのをご存じですか？

NTTの集音や音響制御の技術を用いて製品開発を行っているのが、NTTソノリティ。今回は、NTTソノリティが展開するオープンイヤー型オーディオデバイス「nwm（ヌーム）」シリーズを紹介します。

なお、この記事で紹介する商品は、先行セール期間を含む2025年11月21日（金）0時から12月1日（月）23時59分にかけてAmazonで開催される「Amazonブラックフライデー」で、最大30％OFFでお得に購入できます。

2wayドライバーが豊かな音色を再現。フルオープンで長時間の装着もストレスフリー

「nwm ONE」は、耳を塞がないオープンイヤー型のワイヤレスヘッドホン。オープンイヤーならではの開放的な装着感と部屋でスピーカーを聴いているかのような自然な音の広がりが特長です。

本体の重さは約185gと超軽量で、頭や首への負担を軽減。オーバーヘッド形状でありながら耳を密閉しないので、圧迫感が少なく蒸れにくくて衛生的。

イヤーパッドの代わりに柔らかいクッションを配置しており、フィット感は抜群。長時間使用しても着けていることを忘れるほどの心地よさを実現しています。

伸びのある高音域を再生する12mmのドライバーと低音域での歪みを抑える35mmのドライバーを採用。2wayドライバーによって豊かな音色を奏で、バランスの取れた臨場感のあるサウンドが楽しめます。

ツイーターとウーファーはそれぞれ別々のアンプで駆動。高性能なDSP処理で、大音量でも歪むことなく音楽が再生できますよ。

音漏れを防ぐ「PSZ」技術を採用。最大20時間も連続で使える長寿命バッテリーもGOOD

気になる音漏れも心配ご無用。「PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）」技術により、耳の周りに透明な音の壁を作り、音が外に漏れるのを大幅に抑制。

公共交通機関での移動中や静かな場所でも、周囲を気にせず使用できます。

通話時に周囲の雑音をカットし、話者の声だけを相手に届ける音声解析技術「Magic Focus Voice」を搭載。騒がしい場所でもクリアな通話が可能です。

新色のファントムグレイに加えて、ライトグレイ、ダークグレイとカラーバリエーションも豊富フル充電で最大20時間連続で再生できるロングバッテリーも魅力的。

急速充電にも対応。5分の充電で約1時間使えるので、充電切れに気づいてもすぐ起動できるのは助かりますね。

nwm（ヌーム）【延長保証版】 オープンイヤー 型 オーバーヘッド 耳スピーカー nwm ONE | 耳をふさがない ヘッドホン 透明 スケルトン モデル 耳スピ Bluetooth 5.3 マルチポイント対応 電池持続20時間 NTT sonority ファントムグレイ 2025年発売 39,600円 （20%ポイント還元） Amazonで見る PR PR

nwm(ヌーム) ワイヤレス ヘッドホン オープンイヤー型 nwm ONE MBH001 耳スピ │ Bluetooth5.3 最大20時間再生 マイク付き 軽量 Type-C 耳をふさがない マルチポイント対応 ライトグレイ 31,482円 （21%オフ） Amazonで見る PR PR

“ながら聴き”にピッタリ。生活に溶け込むオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「nwm DOTS」

周囲の音を聞きながら音楽が楽しめる“ながら聴き”に適した、ワイヤレス耳スピーカー「nwm DOTS」もおすすめ。

片耳約8gと軽量。一日中装着していても耳の疲労感が少ないので、通勤や通学、作業に集中したい時などさまざまな場面で活躍しますよ。

nwm (ヌーム) オープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTS | 耳をふさがない イヤホン 耳スピ Bluetooth 5.3 NTT sonority モスグリーン 18,810円 （22%オフ） Amazonで見る PR PR

優れた防水性能で汗や雨が降っても安心。アクティブなシーンで活躍する「nwm GO」

アウトドアやジョギングに適しているのが、ネックバンド型のワイヤレス耳スピーカー「nwm GO」。周りの音に気を配りながら音楽が楽しめるので、スポーツに没頭していても周囲の危険を早めに察知できて安全。

IP55規格の防じん・防水性能を備えており、突然の雨や汗で濡れても問題ありません。アクティブな日常に立体感と臨場感のあるサウンドがさらに彩りを加えてくれますよ。

nwm(ヌーム)【延長保証版】 ワイヤレス イヤホン オープンイヤー 型 ネックバンド 首掛け タイプ nwm GO MBN002 │ 耳スピ Bluetooth5.3 最大10時間再生 防塵 防水 IP55 耳をふさがない マルチポイント対応 小型 軽量 3色展開 ソイル ベージュ 13,167円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source: Amazon.co.jp

協力：NTTソノリティ株式会社