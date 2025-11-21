夕飯作りたくない！ワーママの悩みに多数の声「隔週、家事代行」「ミールキット検討中」【ママリ】

ワーママの皆さん、夜ご飯ってどうしてますか？

投稿者さんは一児の娘を育てる、ワーママ。仕事でつかれて帰宅した後、「大人用のご飯を作る余裕がない」と言います。ほかのワーママが、どのようにしているのかを知りたいとのこと。世の中のワーママは、どのように仕事の日のご飯を用意しているのでしょう。ママリに寄せられた声をご紹介します。

質問というわけではないですが、ぼやかせてください🥲



フルタイムや時短、さまざまな働き方があると思いますが、ワーママの皆さん帰宅後どうやって大人のご飯作っておられるのですが…😭



もともとご飯を作ったり献立を考えるのが大の苦手です。

それでも育休中は時間もあったので、娘のお昼寝中に作ることはできてました。



ただ復帰してから、リモートの日はまだしも出勤の日はほんっとうに作れなくて…。

夫は朝6:30に家を出て、帰宅は早くても20時半ごろ。もっと遅いほうが多いです。なので平日は娘には会ってません。



娘が朝6時過ぎに起きてから登園の8時過ぎまで、イヤイヤ期の娘の相手をしながらバタバタ準備をして、掃除機かけて、灼熱の中自転車で送ってそのまま電車で仕事へ…この時点で私のHPはゼロです🫠

むしろデスクワークなので仕事で体力回復させる感じでもあります。頭は使うので結局疲れるのですが。



帰宅したらそのままお迎え行って帰宅。

そこからは戦争です😭イヤイヤ&ママっ子が激しくなった娘は、私が台所にたつだけでまとわりついてギャン泣きするので娘のごはんをするので精一杯です。

そこからお風呂に入れて寝かしつけして…もうその時点ではぐったりで、なんなら次の日のため＆夜泣きもするので夜間対応のため早く寝ないと…って感じで自分の時間もほぼありません。



こんな感じなので、とてもじゃないですが平日に大人のご飯が作れなくて。週に何回か在宅をするので、その日は作ります。なんなら買い物もギャンギャン騒ぐので保育園おわりには行くのもしんどくて😭



一日中仕事をするのも大変だろうけど、仕事だけして帰ってきて自分のことするだけでいい夫が羨ましいです。

娘のご飯のことも、保育園の準備のことも、予防接種のことも、なーんも考えなくていい。



ご飯を作らなくても夫は全然いいよーといい、なにも言いません。

それはありがたいですが、ごめん今日ご飯ない🙏と謝罪のLINEをするたび、なんで謝らないといけないんだろう？私も働いてるのに…という気持ちにもなります。



ずっとご飯を作ってくれてたお母さん、すごいなあ。

ワーママでご飯作ってる方も本当すごいです。

たまに土日作り置きもしますが、土日も休みたくてできないことも多々あり。部屋も汚いし、掃除したいところも多いけど時間も体力もないし…って感じで自分にも嫌になります。



すみません、ちょっとなんだか心がザワザワしたので吐き出させていただきました🥲 出典：

qa.mamari.jp

子育てをしながら働くって大変ですよね。そんな中、家事もしなければならないなんて、世の中のワーママの皆さん、本当にお疲れさまです。



仕事で疲れて帰宅したあと、「料理をするのが苦痛」だという投稿者さん。皆さんは、どのようにしているのでしょうか。実際にママリに寄せられた声を見ていきましょう。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

わたしは週末に平日5日分、下味冷凍を作って、朝冷蔵庫にうつして解凍させておいて、帰ったら焼くだけ、煮るだけのおかずを作って副菜はカット野菜をドーンと出してプチトマトか冷凍ブロッコリーおいてます🤙🤙 出典：

qa.mamari.jp

私も献立考えるの苦手で...買い物も嫌いです😭

とりあえず週末にまとめ買いして平日はあるもので適当に作ります。

作り置きも苦手なので、18時半～19時に帰宅してから作ってます🤤



一時期チャットGPTに献立考えてもらったりしてましたが、それすらも面倒がってやらなくなったので、ヨシケイとかオイシックスなどのミールキット検討中です...😂

うーん今日は無理！という日は容赦なくテイクアウトしたり外食行きます！！ 出典：

qa.mamari.jp

復職後しばらくはなんとか作ってましたが、そもそも料理が嫌いなので、今は隔週で家事代行にお願いしています。

当たりの人に出会うまで時間がかかりましたが、めちゃくちゃおいしくて量もたくさん、満足です。本当におすすめです！



ちなみに、家事代行がない週、出社時は惣菜です🫠 出典：

qa.mamari.jp

毎日お疲れ様です！！！😂

私はフルタイムじゃないので参考にならないかもしれませんが、圧力鍋にぶち込んでカレーだけ作る❗️とかよくありますよ🥺でもフルタイム出社されていたらそれすら大変ですよね💦

ごめんと謝るのが不公平な気持ちわかります😭もう少し家事を楽にする家電を導入するのはどうですか？😊 出典：

qa.mamari.jp

週末、旦那が作り置き作ってくれるのを食べてます。私がそもそも料理苦手なので、、。

子どものご飯もまとめて週末作り置き作ってもらってフリージングしたのを温めて食べてます。

帰宅→お風呂→ご飯→寝かしつけだけで大変なのに、料理なんて出来ません😂 出典：

qa.mamari.jp

仕事を終えてクタクタになった状態で帰宅…。そこからご飯づくりなんて、体力が残ってないし、時間もない…と言う日がありますよね。



今回、この投稿には、実際にワーママである方々から、“自分はこうしてる”と、参考になる方法がたくさん寄せられました。“料理を自分では作らない”という人から、“週末に作り置きしておく”という人までさまざまでしたが、参考になる回答もあったのではないでしょうか。



まずは、仕事を頑張っている自分を労わって、少しでも家事が楽になる方法を選んでいけたらいいですね。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）