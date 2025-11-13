ほったらかしで、家族時間が増える。電気圧力鍋の新定番【山善】の電気圧力鍋がAmazonに登場中‼
圧力も予約も、清潔も。使いやすさで選ばれる一台【山善】の電気圧力鍋がAmazonに登場!
山善の電気圧力鍋は、ボタンひとつでいつものご飯から本格調理まで楽しめる、毎日の調理を簡単にする一台。
ほったらかし調理が可能なため、空いた時間で家族との時間や趣味をゆったりと過ごせる。和食・洋食・中華など幅広い60種のレシピブックが付属し、調理工程も丁寧に記載されているため、初めての料理にも安心して挑戦できる。
圧力は5段階で設定でき、食事の時間に合わせて30分〜24時間の予約調理が可能。無圧調理時を除き、調理開始時間の設定ができるため、忙しい日々にも柔軟に対応する。
釜・蓋・パッキン・ノズルキャップなど細部まで分解でき、本体とコード以外は水洗い可能。いつでも清潔に保てる設計となっている。使いやすさで選ばれる一台だ。
