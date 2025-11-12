◇第50回社会人野球日本選手権大会

NTT西日本・水島滉陽主将（24）が18打数9安打の打率・500で、首位打者賞を獲得した。

「必死に食らいついた結果だと思います。自分はこの1年間、チームにプレーで貢献できていなかったので、その分、今大会に対する思いは強かったですし、こういう形で賞を取れたのはすごくうれしい」

主将に就任した今季は3月のスポニチ大会終了後にヘルニアを発症。今夏の都市対抗では代打での1打席のみに終わるなど、苦しい時間を過ごしていた。その思いをぶつけ、4試合で計6打点。2回戦の東京ガス戦では延長11回に決勝の2点タイムリーを放った。

「去年から今年にかけてチーム力はすごく上がったと思う。来年こそ日本一を取るチームをしっかりつくって、取るべくして取りたい。オフの期間は個々のレベルアップと劣勢でも仕掛けていけるアグレッシブな気持ちや試合の中での判断力を磨いてきたい」

準決勝で敗れたが、準優勝した2005年の日本選手権を最後に越えられていなかった「2大大会8強」の壁を破った。来季こそ。水島は確かな決意と覚悟を持って、主将2年目に臨む。