¡Ú¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Û¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Çºî¤ë¥Ð¥Ö¤ß¿°¡ÖCathyDoll¡¡¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡×ÅÐ¾ì
¥¿¥¤¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢3¼ï¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À* ÇÛ¹ç¤Î¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡ÖCathyDoll¡¡¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤è¤ê³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤ÆWEBÀè¹ÔÈ¯Çä³«»Ï¡£2025Ç¯11·î²¼½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¤Ç¤â½ç¼¡È¯Çä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Çä¤êÀÚ¤ìÉ¬»à¡ª¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¤Î¿·ºî¥ê¥Ã¥× SOLD OUT Hya Balm
CathyDoll¡¡¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë ¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à
¡È ¾®¤µ¤¤º¢¡¢¤ª¿Í·Á¡Ê¥É¡¼¥ë¡Ë¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò ¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¿¥¤¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢¿·ºî¥ê¥Ã¥×¡ÖCathyDoll¡¡¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3¼ï¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À* ÇÛ¹ç¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡£¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤Ä¤±¿´ÃÏ¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤È·ì¿§´¶¤Î¤¢¤ë¤Õ¤Ã¤¯¤é½À¤é¤«¤Ê¿°¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Î¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤ä¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ê¥¤¥È¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤â24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
1. ½¸ÃæÊÝ¼¾¥±¥¢À®Ê¬¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¥¡¼¥×
CathyDoll¡¡¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë ¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à
3¼ï¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À* ¤È¥Ó¥¿¥ß¥óE*² ¤¬¿°¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥ß¥Ä¥í¥¦¡¢¥ï¥»¥ê¥ó¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»ÒÌý¡¢¥á¥É¥¦¥Õ¥©¡¼¥àÌý*³ ¤¬¥¡¼¥×¡£¤¹¤°¤ì¤¿ÊÝ¼¾ÎÏ¤Ç´¥Áç¤·¤¬¤Á¤Ê¿°¤Î¿åÊ¬¤òÆ¨¤µ¤ºÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥Ï¥ê¤ÈÃÆÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
2.¥Ç¥¤¥ê¡¼»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤#¤¹¤Ã¤Ô¤óº¾µ½¥ê¥Ã¥×
CathyDoll¡¡¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë ¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à
´¥Áç¤Ç¤¯¤¹¤ß¤¬¤Á¤Ê¿°¤Ë·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë³è¤³è¤¤È¤·¤¿¿°¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£¿°¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥¢¡¼È¯¿§¡£¤³¤ì°ìËÜ¤Ç¤â¡¢¸ý¹È¤Î²¼ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢½Å¤Í¤ëËè¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
3. ¤¦¤ë¥¥å¥ó»Å¾å¤²¤ÊÁ´6¿§
CathyDoll¡¡¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë ¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à
¤Û¤Î¤«¤Ë¿§¤Å¤¯·ì¿§´¶¤È¥·¥Þ¡¼¤Ê¸÷Âô´¶¤Ë¤È¤¤á¤¯Á´6¿§Å¸³«
01 Snow¡Ê¥¹¥Î¡¼¡Ë¡§¥¯¥ê¥¢
03 Flamingo¡Ê¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡§¥Ô¥ó¥¯
04 Punch¡Ê¥Ñ¥ó¥Á¡Ë¡§¥Ô¡¼¥Á
06 Candy¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ë¡§¥ì¥Ã¥É
08 Coconude¡Ê¥³¥³¥Ì¡¼¥É¡Ë¡§¥Ì¡¼¥É
09 Mocha Mousse¡Ê¥â¥«¥à¡¼¥¹¡Ë¡§¥Ö¥é¥¦¥ó
* ¥¸¥á¥Á¥ë¥·¥é¥Î¡¼¥ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥Í¡¼¥È¡¿²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À£Î£á¡¿¥¢¥»¥Á¥ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À£Î£á¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾¡Ë
*² ¿Ý»À¥È¥³¥Õ¥§¥í¡¼¥ë¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
*³ 04,08¤Ë¤ÏÇÛ¹ç¤Ê¤·
¾¦ÉÊ¾ðÊó
CathyDoll¡¡¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë ¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à
¾¦ÉÊÌ¾¡§CathyDoll¡¡¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à
²Á³Ê¡§900±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Àè¹ÔÈ¯Çä¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
È¯Çä¡§2025Ç¯11·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
WEBÀè¹ÔÈ¯Çä¡§³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë
È¯Çä¡§2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï³ÚÅ·»Ô¾ìÀè¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½ç¼¡³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï12»þ¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¥·¥¹¥Æ¥à¾åÂ¿¾¯¤ÎÁ°¸å¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·³«»ÏÆüÄø¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Cathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¤È¤Ï
Cathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¥¿¥¤¥³¥¹¥á
¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¡¢¤ª¿Í·Á¡Ê¥É¡¼¥ë¡Ë¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¡Ù¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¿¥¤¥³¥¹¥á¡£Æ°Êª¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£
¥¿¥¤¤Ç°ìÆó¤òÁè¤¦¡¢²½¾ÑÉÊ¾å¾ìÂç¼ê´ë¶È¤Î¡ØKARMART¡Ê¥«¥ë¥Þ¡¼¥È¡Ë¡Ù¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Ï·¼ãÃË½÷Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ñÌ±Åª¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¸½ÃÏ¤ÇÇä¾åNo.1¤Î¥³¥¹¥á¤ä¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À½ÉÊ¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ô¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¿¥¤°Ê³°¤Ë´Ú¹ñ¤Ë¤â³«È¯µòÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡¢ºÇ½Ü¥á¥¤¥¯¤¬³ð¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£25¥ö¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¡É¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô1,840Ëü¿ÍÄ¶*¤Î¥¿¥¤¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë·óÇÐÍ¥¡Ö¥À¥Ó¥«¡¦¥Û¡¼¥ó¡×¤òµ¯ÍÑ¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ê*2024Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë
ÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡©
¡È¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ö
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºß¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤ÇÈ¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
³¤³°¥³¥¹¥á¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤¹¤é³«¤±¤º¤Ë¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êWEBÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢´°ÇäÁ°¤Ë¤ªÁá¤á¤ËÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢¡ÚCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Û¤Î¸ø¼°SNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¡©
¡¸ø¼°ÄÌÈÎ
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤è¤¯¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¤ª¤Þ¤±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¾ì¹çÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¤ÇÆüËÜÈ¯Á÷¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â³¤³°ÇÛÁ÷¤Î¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤È¤Ê¤ê´ØÀÇ¤Ê¤É¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÆüËÜ¤Î¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¤¹¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤ÇÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Î¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¸¡ºº¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À½ÉÊ¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤âÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤Ï¹µ¤¨¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êWEBÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖJF LABO COSME¡ÊJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡Ë¡×¤Ç¤Ï½ç¼¡È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Õ¥È¤äÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¡¢³Æ¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢±¿±Ä¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¡¢ÊÂ¹ÔÍ¢Æþ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êWEBÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´¥Áç¡¦½Ä¤¸¤ïÃÎ¤é¤º¤Ê¤¦¤ë¥Ä¥ä¿°¤ØÆ³¤¯¡È´°ÇäÉ¬»ê¡É¤Ê¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡ÖCathy Doll¡¡¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¡×¤Ï¡¢3¼ï¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À* ÇÛ¹ç¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤ë¤ª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê·ì¿§´¶¤È¥Ä¥ä¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¡¢#¤¹¤Ã¤Ô¤óº¾µ½¥ê¥Ã¥×¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2025Ç¯½©Åß¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
