軽く、涼しく、長く使える。毎日にフィットするランニングモデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
走っても、歩いても、仕事でも。一日中快適なライド感【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、快適な軽さと柔らかなライド感を備えた一足。
昇華プリントを施したメッシュアッパーがデザイン性を高めるとともに、高い通気性を確保し、暑い季節でも快適な履き心地を提供する。シューレースと連動したNロゴが足元をしっかりサポートし、フィット感を向上させている。
ミッドソールにはグラウンドコンタクトEVAを採用し、立ち仕事やウォーキング、エクササイズまで一日中快適さをキープ。アウトソールは耐久性に優れ、長期間のジョギングや日常使いにも安心して対応する。
フィットネスランからデイリーユースまで幅広く活躍する、機能性とデザイン性を兼ね備えたメンズモデル。
