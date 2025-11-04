ミッフィーと仲間たちをデザイン！HIPSHOP×Dick Brunaのボクサーパンツが発売
アンダーウェアブランド「HIPSHOP(ヒップショップ)」は10月31日、今年70周年を迎えるミッフィーと仲間たちをアンダーウェアに落とし込んだ「Dick Bruna Series」を発売した。
UNDERWEAR LINE UP
同商品は、ブルーナカラーが鮮やかなボディーにミッフィー・メラニー・ボリスをデザインしたボクサーパンツ。背景には、それぞれ違ったモチーフをあしらい、ディック・ブルーナの世界観をボクサーというキャンパスに落とし込んだ。パンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用している。
UNDERWEAR IMAGE
パッケージも、シリーズの世界観をそのままにした仕様としているため、そのままギフトとして贈ることもできる。大人用だけでなく、ファミリーで楽しめるよう、キッズサイズも用意した。性別を問わず着用できる。
PACKAGE
ADULT SIZEのサイズは、M、L、LLの3サイズ展開。キッズは、110/130の2サイズ展開。価格はADULT SIZEが各2,800円、KIDS SIZEは各2,500円。
UNDERWEAR LINE UP
同商品は、ブルーナカラーが鮮やかなボディーにミッフィー・メラニー・ボリスをデザインしたボクサーパンツ。背景には、それぞれ違ったモチーフをあしらい、ディック・ブルーナの世界観をボクサーというキャンパスに落とし込んだ。パンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用している。
パッケージも、シリーズの世界観をそのままにした仕様としているため、そのままギフトとして贈ることもできる。大人用だけでなく、ファミリーで楽しめるよう、キッズサイズも用意した。性別を問わず着用できる。
PACKAGE
ADULT SIZEのサイズは、M、L、LLの3サイズ展開。キッズは、110/130の2サイズ展開。価格はADULT SIZEが各2,800円、KIDS SIZEは各2,500円。