21ºÐËÌÌîñ¥ÂÀ¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¡ª¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡×¤È¸½ÃÏ¾Î»¿
ËÌÌîñ¥ÂÀ¡¢ÀîÂ¼ÂóÌ´¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¶¯¹ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡£
2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿5Æü¤Î¥é¥Ó¥É¡¦¥¦¥£¡¼¥óÀï¤ÇÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢21ºÐ¤ÎËÌÌî¤À¤Ã¤¿¡ÊÀîÂ¼¤È¥¢¥ó¥ê¤Ï·ç¾ì¡Ë¡£
ËÌÌî¤Ï1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾8Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«4Ê¬¸å¤Ë·è¾¡ÃÆ¤òÃ¥¼è¡£³«ËëÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó2¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥é¥Ó¥É¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¤é¤È¾¡ÅÀ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¾Ã²½»î¹ç¤¬¤Ò¤È¤Ä¾¯¤Ê¤¤¼ó°Ì¥·¥å¥È¥¥¥ë¥à¡¦¥°¥é¡¼¥Ä¤Ë¾¡ÅÀº¹1¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡Øsport.ORF.at¡Ù¤Ï¡Ö¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ù¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾å°ÌÂÐ·è¤Ë¾¡Íø¡£¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤³¤ÈËÌÌî¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£12,793¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¸òÂå½Ð¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎËÌÌî¤¬57Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î³èÌö¤ò»¾¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ò´Þ¤á¤ÆºÇ¶á2»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤¬¡¢¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼Ìò¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ËÌÌî¤âÂ³¤±¡ª¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥æ¡¼¥¹¤«¤éÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤¿¡ÖºÇ¶¯¤Î5¿Í¡×
¤³¤Î²Æ¤ËJ1¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤é¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ËÌÌî¤Ï21ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£¥»¥ì¥Ã¥½»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë16ºÐ2¤«·î12Æü¤Ç¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ïºà¤À¡£