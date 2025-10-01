(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委会

Netflixは、2025年秋の注目アニメ作品を発表。待望の第3期となるNetflixシリーズ「終末のワルキューレIII」を12月より独占配信するほか、「らんま1/2 第2期」やTVアニメ「SPY×FAMILY」Season 3、「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」など、10月スタートの人気作を順次配信開始する。

Netflixシリーズ「終末のワルキューレIII」

12月より独占配信

Netflixシリーズの「終末のワルキューレIII」は、12月より独占配信。全世界の神VS人類代表、タイマンの13勝負で繰り広げられる最終闘争〈ラグナロク〉は、ついに第7回戦へ。ここまでの戦績は3勝3敗の互角。神々は人類を屈服させるべく決意を新たにし、王同士の対決、信念のぶつかり合い、戦いを通じて紡がれる運命が加速する――ラグナロクはまだ終わらない。

「らんま1/2 第2期」

10月5日より、毎週日曜日最新エピソードを独占配信

(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会

「らんま1/2 第2期」は、10月5日より毎週日曜日、最新エピソードを独占配信する。

高橋留美子による大人気のドタバタ格闘ラブコメディが、完全新作の第2期に突入。早乙女乱馬と、天道道場三女・天道あかねは親が決めた許婚同士。しかし乱馬は中国での修行中の悲劇により、水をかぶると女に、お湯をかけると男に戻るという厄介な“体質”を抱えていた……。シャンプーの幼馴染・ムースや、お好み焼き屋のうっちゃんなど、クセ者人気キャラも続々登場する。

「キングダム 第6シリーズ」

10月5日より毎週日曜日最新エピソード配信

(C)原泰久／集英社・キングダム製作委員会

「キングダム 第6シリーズ」は、10月5日より毎週日曜日、見放題最速で最新エピソードを配信する。

累計発行部数1億1千万部を誇る原作マンガを基にした歴史大作の最新章。趙国の天才軍師・李牧に対抗するため、秦軍は王翦・桓騎・楊端和の三軍が連合を結成。さらに信の「飛信隊」、蒙恬の「楽華隊」、王賁の「玉鳳隊」も加わり、秦国VS趙国の全面戦争が描かれる。

「ウマ娘 シンデレラグレイ 第2クール」

10月5日より毎週日曜日最新エピソードを配信

(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会 Ⓒ Cygames, Inc.

「ウマ娘 シンデレラグレイ 第2クール」は、10月5日より毎週日曜日、見放題最速で最新エピソードを配信。

競走馬を擬人化したクロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」発、オグリキャップを主人公とするスピンオフ。第2クールでは、世界からライバルが集う「ジャパンカップ」を舞台に、常識を覆す走りが再び物語を加速させる。

「ふれる。」

10月5日より見放題独占配信

(C)2024 FURERU PROJECT

オリジナル長編「ふれる。」は、10月5日より見放題独占配信。

「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」「心が叫びたがってるんだ。」「空の青さを知る人よ」の青春3部作を手がけたスタッフ陣による新作。主人公のひとり・秋を永瀬廉(King & Prince)が演じ、不思議な生き物「ふれる」と暮らす3人の青年の友情を瑞々しく描く。

「SPY×FAMILY」Season 3

10月4日より毎週土曜日最新エピソードを配信

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

TVアニメ「SPY×FAMILY」Season 3は、10月4日より毎週土曜日、最新エピソードを配信する。

利害一致から互いの正体を隠しながら家族として暮らす、凄腕スパイ〈黄昏〉ことロイド、殺し屋のヨル、超能力者のアーニャ。秘密を抱えた“仮初め家族”に訪れる次なる脅威とは――。アニメーション制作は引き続きWIT STUDIO×CloverWorks、エンディング主題歌は幾田りらが担当する。

なお、Netflixでは、TVアニメのSeason 1～2、劇場作品『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』も配信中。

「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」

10月4日より毎週土曜日最新エピソードを配信

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委会

「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」は、10月4日より毎週土曜日、最新エピソードを配信。

第8期に当たる“FINAL”がついに始動する。総人口の約8割が“個性”を持つ世界で、ヒーローを目指す緑谷出久と仲間たちの成長が結実し、最強の敵＜ヴィラン＞・死柄木との最終決戦が決着へ向かう。物語はどのようなフィナーレを迎えるのか。

Netflixではシリーズ第1～7期、劇場版全4作品も配信中。

「3年Z組銀八先生」

10月7日より毎週火曜日最新エピソードを配信

(C)空知英秋･大崎知仁／集英社･「3年Z組銀八先生」製作委員会

「3年Z組銀八先生」は、10月7日より毎週火曜日、最新エピソードを配信。空知英秋による人気マンガ「銀魂」のスピンオフをアニメ化したもの。坂田銀時(CV：杉田智和)、志村新八(CV：阪口大助)、神楽(CV：釘宮理恵)らおなじみの面々が高校教師・生徒として描かれる、破天荒な学園コメディ。

「ワンパンマン 第3期」

10月13日より毎週月曜日最新エピソードを配信

(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部

「ワンパンマン 第3期」は、10月13日より毎週月曜日、最新エピソードを配信する。無敵の力を手に入れ、あらゆる敵を一撃(ワンパン)で倒すヒーロー・サイタマの活躍を描く人気シリーズ最新作。オープニング主題歌はJAM Project feat. BABYMETALが担当。

「とんでもスキルで異世界放浪メシ 2」

10月13日より毎週月曜日最新エピソードを配信

(C)江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル

「とんでもスキルで異世界放浪メシ 2」は、10月13日より毎週月曜日、最新エピソードを配信。

異世界召喚に巻き込まれた普通のサラリーマン・向田剛志(ムコーダ)が、固有スキル「ネットスーパー」で取り寄せた現代の食材・調味料で魔物を調理しながら従魔たちと旅する人気作のシーズン2。シズル感満点の料理描写にも注目。アニメーション制作はMAPPA。Netflixではシーズン1も配信している。

「グノーシア」

10月14日より毎週火曜日最新エピソードを配信

(C)Petit Depotto/Project D.Q.O.

「グノーシア」は、10月14日より毎週火曜日、最新エピソードを配信。

“人狼”をひとり用にアレンジした人気ゲームを原作に、未知の敵“グノーシア”が紛れ込んだ漂流宇宙船を舞台にしたサスペンス。船員たちは毎日ひとり、疑わしい者を投票で選びコールドスリープへ――信じるか、疑うか、極限の心理戦が展開する。

「信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！」

10月7日より毎週火曜日最新エピソードを配信

(C)明鏡シスイ･ホビージャパン／無限ガチャ製作委員会

「信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！」は、10月7日より毎週火曜日、最新エピソードを配信。

世界最大最悪のダンジョン「奈落」で仲間に裏切られ追放されたヒューマンの少年・ライト。唯一の恩恵(ギフト)「無限ガチャ」で最強の仲間を集め、かつてのパーティーと世界に復讐を誓う。

「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」

10月4日より毎週土曜日最新エピソードを配信。

(C)鳳ナナ・アルファポリス／最ひと製作委員会

「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」は、10月4日より毎週土曜日、最新エピソードを配信。

子どもの頃から婚約者である第二王子・カイルに虐げられてきた令嬢スカーレット。舞踏会での婚約破棄と濡れ衣を機に、我慢の限界を超えた彼女は――“拳”でけりをつけることを提案する。スカッと痛快な異世界ファンタジー。

そのほか注目作として、「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」や「SI-VIS: The Sound of Heroes」を、10月7日より毎週火曜日に配信するほか、Netflix発のストップモーションアニメ作品として、Netflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」やNetflixシリーズ「My Melody & Kuromi」などを独占配信している。