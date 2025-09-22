¡ÖiOS 26¡×¤¬ÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖÅ¬±þ·¿ÅÅÎÏÀ©¸æ¡×¤È¤Ï¡©
¿·¤¿¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¡ÖiOS 26¡×¤Ë¤Ï¡ÖÅ¬±þ·¿ÅÅÎÏÀ©¸æ¡×¤È¤¤¤¦¿·µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖiPhone 17¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¤ßÉ¸½à¤ÇÍ¸ú²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Êµ¡Ç½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Å¬±þ·¿ÅÅÎÏÀ©¸æ¤È¤Ï¡¢¡ÖÄÌ¾ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅÎÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ë¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ÎÄ´À°¡¢²èÌÌ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò3%²¼¤²¤ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¤â¤Î¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖiPhone¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬20%¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤ËÄãÅÅÎÏ¥â¡¼¥É¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¡×¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Å¬±þ·¿ÅÅÎÏÀ©¸æ¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½µ¡Ç½¡ÖApple Intelligence¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¶á¤Î»ÈÍÑ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¶îÆ°»þ´Ö¤òÍ½Â¬¤·¡¢¤½¤ì¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥á¥é¤ä¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤Î½ÅÎÌµé¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï¡¢Å¬±þ·¿ÅÅÎÏÀ©¸æ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Å¬±þ·¿ÅÅÎÏÀ©¸æ¤ÏiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡ÖiPhone 15 Pro¡¿Pro Max¡×¡ÖiPhone 16¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¤·¤«¤·¡¢iPhone 15 Pro¥·¥ê¡¼¥º¤ÈiPhone 16¤Ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼êÆ°¤ÇÍ¸ú²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬±þ·¿ÅÅÎÏÀ©¸æ¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¢ª¡ÖÅÅÎÏ¥â¡¼¥É¡×¢ª¡ÖÅ¬±þ·¿ÅÅÎÏÀ©¸æ¡×¤Ç¥ª¥ó¥ª¥Õ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£iPhone 17¤Ç¤âÆ±¤¸Áàºî¤Çµ¡Ç½¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
iPhone¤ò¥Ø¥Ó¡¼¤Ë»È¤¦Êý¤Ï¡¢°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Source: MacRumors
