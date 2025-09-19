近年、葬儀の形は大きく変化しています。かつて主流だった一般葬に代わり、ごく近しい親族のみで故人を見送る「家族葬」を選ぶ家庭が、コロナ禍を経てさらに増加しました。費用を抑えられ、心静かにお別れができるというメリットがある一方、その選択が思わぬ後悔に繋がるケースも少なくありません。

故人の遺志を尊重した「家族葬」という選択

八木青子さん（仮名）の母、千代さんが87歳で亡くなったのは、今年の初夏でした。青子さんは52歳、夫と大学生の娘が一人います。世帯年収は750万円ほど。娘の大学の授業料や老後の費用を考えると、暮らしに大きな余裕があるわけではありません。

母の千代さんは、自宅で書道教室を開き、多くの子どもや大人に慕われる先生でした。しかし、夫（青子さんの父）を早くに亡くしてからは国民年金（月額6万5,000円程度）で暮らし、貯蓄のほとんどは自身の入院費などで使い果たしています。築50年の小さな持ち家はありましたが、駅からも遠く、資産価値はあまり期待できません。

葬儀社に相談すると、やはり最近は家族葬が増えており、費用も一般葬よりかなり抑えられるとのこと。生前の母が「私のときは、質素でいいからね。大げさなことは望んでいないわ」と話していたことも、青子さんの背中を押しました。経済的な事情と、母の遺志。その両方を考え、青子さんが家族葬を選ぶのは、ごく自然な流れでした。

「母は永眠いたしました」

母の千代さんは、穏やかで誰にでも優しい人でした。40年以上にわたり続けた書道教室は、ただ字を教えるだけでなく、地域の人々が集うコミュニティの中心のような場所でした。生徒たちにとって、千代さんは「人生の師」であり、近所の方々にとっては、いつも笑顔で話を聞いてくれる、頼れる存在だったのです。

青子さんは、母が亡くなったこと、そして葬儀は母の遺志に沿って近親者のみで執り行った旨を、親戚や関係者へ葉書で報告しました。それが、思わぬ事態の始まりに……。

葉書を送った数日後から、青子さんの携帯電話が鳴りはじめます。電話の相手は、母の教え子や長年の友人たちでした。

「先生には、最後にお目にかかってご挨拶がしたかった……」

「どうして一言、知らせてくださらなかったの？」

全員が、青子さんを責めているわけではありません。しかし、その声色には、深い悲しみとやり場のない戸惑いが滲んでいました。

さらに、実家の近くに住む叔母からは、もっと直接的な声が届きます。

「ご近所や生徒さんたちが、青子さんは少し冷たいんじゃないかって……。先生を独り占めしたかったのか、なんていう人までいて、おばちゃん、なにもいえなかったわ」

決定打は、母の一番弟子だったと名乗る年配の女性が、生徒代表として八木さんの自宅まで訪ねてきたことでした。彼女は強い口調でいいます。

「私たちにとって、先生は母親も同然でした。せめて、皆で集まってお別れをする会を開いてはいただけないでしょうか」

よかれと思って選んだ家族葬が、母を慕ってくれた人々を深く傷つけ、かえって大きな手間と心労を生んでしまったようです。青子さんは、終わりのみえない対応に疲れ果て、「こんなことになるなら、家族葬なんてするんじゃなかった……」と、いまはそう静かに悔やんでいます。

後悔しないために…知っておきたい「葬儀のお金」

青子さんのように、家族葬を選んだことでかえって心労を抱えてしまうケースは、決して珍しくありません。後悔しないために、葬儀に関するお金の知識と、周囲への心構えを学びましょう。

葬儀で活用できる公的な給付金

あまり知られていませんが、葬儀を行うと公的な健康保険から給付金が支給されます。申請が必要ですので、忘れずに手続きしましょう。

・国民健康保険の場合：葬祭費

自治体によって異なりますが、3万〜7万円程度が支給されます。申請先は故人が住んでいた市区町村の役所です。

・会社員などの健康保険の場合：埋葬料

一律で5万円が支給されます。申請先は故人が加入していた健康保険組合や協会けんぽです。

葬儀費用は「相見積もり」で大きく変わる

葬儀費用には定価がなく、葬儀社によって金額は大きく異なります。「最初の1社」で決めず、複数の葬儀社から見積もりを取る「相見積もり」をしましょう。最近では、インターネットで複数の葬儀社を手軽に比較できるサービスもあります。費用だけでなく、プランの内容や担当者の対応などを比較検討することが、納得のいく葬儀に繋がります。

故人の“社会的な繋がり”にも想いを馳せる

葬儀の形を決めるとき、私たちはつい「故人の遺志」と「遺族の経済事情」という2つの視点だけで考えがちです。しかし、八木さんの経験が示すように、そこにはもう一つ、「故人が生前に築いた社会的な繋がりと、そこにいる人々の想い」という大切な視点があります。

時代の流れだから、と単純に割り切るのではなく、故人が晩年、誰と親しくしていたのかを少しでも想像してみること。もし可能であれば、親しい友人や関係者に連絡を入れ、「母は家族葬を望んでいますが」と一言事前に伝えておくだけでも、結果は大きく違ったかもしれません。

葬儀は残された側の心の整理をする場でもあります。大切なのは、故人の遺志、遺族の事情、そして周囲の想い、この3つのバランスを取ること。それが、後悔のないお別れを実現するための、最も重要な心構えといえるでしょう。