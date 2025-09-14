この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「小顔になれるセルフフェイシャルマッサージ方法 (Asherahメソッド)二重アゴ予防」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏がセルフで簡単にできるフェイシャルマッサージ法を解説した。今回の動画では、入浴中や普段のちょっとした時間に実践できる手だけを使ったマッサージのポイントを丁寧に伝えている。



片岡氏は「顔の皮膚はとても薄いので、“グイグイやらずに、優しく触るだけで十分効果が出ます”」と強調。特に頬骨やほうれい線、耳周りのリンパを意識し「触って温かさや筋肉の固さを感じること」「こすらずに指の腹で軽く押すこと」が大切だとアドバイスした。また「強くやりすぎると逆に皮膚を傷めたり、たるみやしわの原因になるので注意してください」と、そのリスクにも言及した。



さらに、耳周囲のマッサージも推奨。「耳は顔のリンパが集まる部位なので、ここをしっかりケアすることで顔色アップやフェイスラインの引き締めにつながります」とアピール。マッサージは力を入れるより“さわさわ”“わさわさ”と優しく触れるイメージで行うのがコツで、「日頃からオフィスや電車でもできる」と手軽さも訴えた。



最後は「説明しながらでも5分程でできるので、ぜひおうちで実践してください」と視聴者に呼びかけ。動画の最後には「やりすぎない、こすらない、指の腹でそっと動かす」と再度注意点を繰り返し、セルフケアの重要性を締めくくった。