【双子座】週間タロット占い《来週：2025年9月15日〜9月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月15日〜9月21日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では良い所を見せるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
目の前で起きる物事を明るく捉えることができます。アイデアを出したりなどの工夫も上手な時でしょう。仕事や公の場では周りを引っ張ってあげることを言えたり、お手本となる姿勢を見せることができたりします。
｜恋愛運｜ ★★★★★
自分で自分をコントロールすることが上手です。相手が喜ぶ行動を取れるようです。相手からの好意を見逃さないために、少し自惚れているくらいで過ごしていると良いでしょう。シングルの方は、ネガティブ思考の人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の気持ちを出さずに隠しやすいです。
｜時期｜
9月17日 自信がなくなってしまう ／ 9月21日 ワクワクが増える
｜ラッキーアイテム｜
遊歩道
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞