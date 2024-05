【AFP=時事】映画『タイタニック(Titanic)』や「ロード・オブ・ザ・リング(The Lord of the Rings)」3部作の名脇役として知られる英国人俳優バーナード・ヒル(Bernard Hill)さんが5日、死去した。79歳だった。代理人のルー・クールソン(Lou Coulson)氏が同日、英メディア各社にヒルさんの死を公表した。1997年に米アカデミー賞を受賞したラブロマンス大作『タイタニック』ではエドワード・スミス(Edward Smith)船長を、ピーター・ジャクソン(Peter Jackson)監督の「ロード・オブ・ザ・リング」3部作のうち2作ではローハン王セオデン(Theoden, King of Rohan)を演じるなどし、世界的に高い評価を得た。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事