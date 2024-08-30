記者会見で事業環境に関するアンケート結果について、映像を通じてコメントする日本商会の本間哲朗会長＝30日、北京（共同）【北京共同】中国に進出する日本企業でつくる中国日本商会は30日、事業環境に関するアンケート結果を公表した。2024年の景況感が前年よりも「悪化」または「やや悪化」すると予測した企業は計60％に上り、5月公表の前回調査の50％から大幅に増加した。江蘇省蘇州市で日本人母子らが切り付けられた事件を