大手損害保険会社の契約者の個人情報が漏洩（ろうえい）していた問題で、その件数が合計で250万件に及ぶことが分かりました。大手損保4社は30日、契約者の個人情報の漏洩を巡って、金融庁に原因の分析や再発防止策などを報告しました。個人情報の漏洩は、保険代理店が契約状況などを大手損保各社と共有する際のやり取りから誤って生じたケースのほか、保険代理店への出向者らが競合他社の契約者情報を自社に漏らしていたケー