2024年3月8日(金)より、極楽湯RAKU SPAグループ32店舗で、スペシャルイベント「ポケモンかいふくのゆ」を開催!

オリジナルイベントグッズやメニュー販売のほか、“かいふく”をイメージしたお風呂、館内装飾など、ポケモンのゲームやカードで登場する“かいふく”をテーマにしたスペシャルイベントです☆

開催期間:2024年3月8日(金)〜4月3日(水)

開催店舗:極楽湯・RAKU SPAグループ32店舗

極楽湯RAKU SPAグループ32店舗で、ポケモンのゲームやカードで登場する“かいふく”をテーマにしたスペシャルイベント“ポケモンかいふくのゆ”を開催!

期間中は、“かいふく”をイメージした8種のポケモンかいふく風呂が館内に登場。

そのほか、オリジナルマフラータオルがもらえる「ポケモンかいふくのゆ プラスセット」やオリジナルイベントグッズの販売、コースターがもらえるスペシャルメニューが登場するなど、お楽しみが盛りだくさんです☆

また、ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット「バトルアカデミー」体験会も開催。

ポケモンのパネルやのぼり、館内タペストリーなど、館内全体で楽しめるイベントになっています☆

ポケモンかいふく風呂

スケジュール:

ニャオハex「マジカルリーフ」の湯期間:2024年3月8日(金)〜3月10日(日)ラッキー「タマゴうみ」の湯期間:2024年3月11(月)〜3月13日(水)サケブシッポ「うたいはげます」の湯期間:2024年3月14日(木)〜3月16日(土)ミロカロス「いのちのしずく」の湯期間:2024年3月17日(日)〜3月20日(水・祝)チャデス「おもてなし」の湯期間:2024年3月21日(木)〜3月23日(土)ピッピ「つきのひかり」の湯期間:2024年3月24日(日)〜3月27日(水)アマージョex「トロピカルキック」の湯期間:2024年3月28日(木)〜3月30日(土)カビゴン「ねむる」の湯期間:2024年3月31日(日)〜4月3日(水)

イベントテーマ“かいふく”をイメージした8種のポケモンかいふく風呂が登場!

浴室は、特別にデザインしたタペストリーやオリジナル洗面器で装飾されます。

ポケモンかいふくのゆ プラスセット

店舗入館時に、「入館料金+ポケモンかいふくのゆ プラスセット」を購入すると、9種類のポケモンのオリジナルマフラータオルがランダムでもらえます!

オリジナルイベントグッズ販売

商品名・価格:

・ポケモンかいふくのゆ 洗面器:1,650円(税込)

・ポケモンかいふくのゆ キャンディー入り牛乳瓶(ステッカー付き):1,430円(税込)

極楽湯イベントならではの2種のオリジナルグッズが登場!

ポケモンかいふくのゆ 洗面器は、お家でもイベントの思い出を楽しめるデザインのグッズです。

また、「ポケモンかいふくのゆ キャンディー入り牛乳瓶」には、ピカチュウやカビゴン・ラッキー・ミロカロス・ニャオハたちのステッカーが付いています。

※オリジナルグッズは、2024年3月8日(金)17時〜オンラインショップでも販売されます

スペシャルメニュー販売

メニュー名・価格:

・ポケモンかいふくのゆ フルーツオレフロート:990円(税込)

・ポケモンかいふくのゆ ブルーソーダフロート:990円(税込)

・ポケモンかいふくのゆ いちごミルクフロート:990円(税込)

・ピカチュウとカビゴンの「ねむる」オムライスプレート:2,530円(税込)

・チャデスの「おもてなし」抹茶プリンパフェ:1,100円(税込)

・おつきみやまのピッピの「つきのひかり」炭火焼き親子丼:1,980円(税込)

・ニャオハとアマージョの元気いっぱいなポキライス:2,200円(税込)

イベントテーマ“かいふく”をイメージしたスペシャルメニューが店舗に登場。

お風呂上りにぴったりのフロートや、食べ応えのあるフードメニューがラインアップされています。

さらに対象メニューを注文すると、オリジナルコースターやペーパーランチョンマットがもらえます!

ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット「バトルアカデミー」体験会の開催

開催日程:2024年3月16日(土)・3月17日(日)・3月20日(水・祝)・3月23日(土)・3月24日(日)・3月30日(土)・3月31日(日)

時間:各日10時15分〜11時30分・14時00分〜17時20分

2024年3月8日(金)発売のポケモンカードゲームの新商品「バトルアカデミー」の体験会を店舗にて開催!

「はじめてバトル」は、「バトルアカデミー」に同梱されているガイドに沿ったティーチングと、実際の対戦を60分程度行う初心者向けのコーナーです。

極楽湯スタッフがティーチングしてくれます。

「おためしバトル」は、「バトルアカデミー」のデッキを貸出して、自由に対戦できる経験者向けのコーナーです。

参加者にはオリジナルステッカーがプレゼントされます☆

また、店舗では新商品「バトルアカデミー」および「いつでもどこでも バトルアカデミー」を順次販売。

「バトルアカデミー」は、ポケモンカードゲームの醍醐味である対戦(バトル)をはじめるのにぴったりの商品です。

バトルに必要なカードや、使いやすいアイテムの他、ルールを覚えられるガイドがついていて、これまで遊んだことがない人も、すぐに対戦して遊べるようになれるセットとなっています。

すぐに遊べるデッキ4個入りとお手軽なポケット版! すぐに遊べるデッキ4個入りとお手軽なポケット版! ポケモン カードゲーム スカーレット&バイオレット「バトルアカデミー」 続きを見る

※詳細及び参加方法などはイベントHPで確認ください

※「はじめてバトル」「おためしバトル」いずれも貸出デッキのみでの参加となります

※「バトルアカデミー」は、一部店舗では入荷が遅れる可能性があります。また、品切れの可能性もあります

イベント装飾

ポケモンのパネルやのぼり、タペストリーが店舗に登場します。

大好きなポケモンたちに囲まれて、特別な時間が過ごせます☆

日頃の疲れをポケモンたちが“かいふく”してくれるスペシャルイベント。

「ポケモンかいふくのゆ」は、2024年3月8日(金)から4月3日(水)まで、極楽湯・RAKU SPAグループ32店舗にて開催です☆

※RAKU CAFE 池袋は、入館に事前予約が必要です

※画像・写真は全てイメージです

※販売グッズや景品は、個数制限が設けられる場合があります

※記載の内容は予告なく変更になる場合があります

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応がなされる場合があります

※各イベントの詳細・注意事項、対象店舗はイベントHPを確認ください

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。

