Appleは17日(現地時間)、同社が展開するタブレット「 iPad 」シリーズ向け専用ペン「Apple Pencil」のUSB-C端子を備えた「New Apple Pencil(以下、新しいApple Pencil)」を発表しています。日本を含めた1次販売国・地域にて2023年11月初旬に発売するとのこと。合わせて日本法人のApple Japanは18日、日本において新しいApple Pencilを販売すると案内しています。

販路は直営店「Apple ストア」の店頭や公式Webストア(公式Webサイト「Apple.com」および公式アプリ「Apple Store」)、ヨドバシカメラやビックカメラなどの「Apple Premium Reseller」の一部店舗およびECサイトなどとなっており、価格(金額はすべて税込)はApple ストアでは12,880円とこれまでのApple Pencilで最も安くなっています。

なお、これまで販売してきたUSB-C端子の「Apple Pencil(第2世代)」やLightning端子の「Apple Pencil(第1世代)」も引き続いて販売されており、Apple ストアでの価格はApple Pencil(第2世代)が19,880円、Apple Pencil(第1世代)が14,880円となってます。

また昨年10月に発売された「iPad(第10世代)」では外部接続・充電端子にUSB-Cを搭載していましたが、対応するApple PencilはUSB-C端子のApple Pencil(第2世代)ではなく、Lightning端子のApple Pencil(第1世代)となっており、これまではiPad(第10世代)とApple Pencil(第1世代)を接続するために「USB-C - Apple Pencilアダプタ(型番:MQLU3FE/A)」が必要でしたが、新しいApple PencilはiPad(第10世代)にも対応しています。

新しいApple PencilはApple Pencil(第2世代)と同様にマットな仕上げと、iPadの側面に磁石で取りつけられるフラットな側面を備えたデザインで、USB-Cケーブルを使ってペアリングと充電をすることができます。対応するiPadは以下の通りで、USB-C端子を搭載したすべてのiPadとなっています。

・12.9インチiPad Pro(第3世代、第4世代、第5世代、第6世代)

・11インチiPad Pro(第1世代、第2世代、第3世代、第4世代)

・iPad Air(第4世代と第5世代)

・iPad mini(第6世代)

・iPad(第10世代)

新しいApple Pencilの特長はこれまでのApple Pencilと同様に人気の高度なピクセルレベルの精度や低レイテンシ、傾きの感知と同じ機能を備えつつも購入しやすい価格となっている点で、スクリブルやクイックメモなどのiPadOSの機能やフリーボードでほかの人と共同作業を行う際に最適です。

加えて新しいApple Pencilはチップセット(SoC)「Apple M2」搭載のiPad Proモデルで使う場合にはポイント機能に対応するため、さらに高い精度でスケッチやイラストを描くことができます。サイズは約155×7.5mm、約20.5g、本体色はホワイトの1色のみ。

ただし、既存のApple Pencil(第1世代および第2世代)では圧力を感知するセンサーが搭載されていますが、新しいApple Pencilでは非搭載となっているほか、Apple Pencil(第2世代)が対応しているワイヤレスでのペアリングと充電やダブルタップでツールを切り替え、無料の刻印サービスも非対応です。

またキャップをスライドさせるとUSB-C端子が現れ、USB-Cケーブルを使って新しいApple Pencilを接続し、ペアリングと充電を行えます。さらに保管のためにiPadに磁石で取りつけると、新しいApple Pencilはバッテリー駆動時間を保持するためスリープ状態になります。

記事執筆:memn0ck

