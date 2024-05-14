日本人は「もしトラ」の真の危険性にまだ気づいていないのかもしれない（写真：Hannah Beier／Bloomberg）ドナルド・トランプのアメリカ大統領復帰は、北東アジアにおける核軍拡競争につながるのかーー。トランプによる大統領選勝利がもたらす可能性の中で、日本で最もオープンに議論されないのがこれだが、実は密室ではこの「暗い未来」について真剣に語られている。「アメリカ・ファースト」政策への懸念最近、筆者が日本に長期