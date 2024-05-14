首都高速湾岸線のトラックなど6台が絡む事故で、けがをした3人のうち20代の男性が死亡しました。警察はトラックの運転手を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しています。消防などによりますと、14日午後5時半すぎ、首都高速湾岸線の西行き大黒ジャンクションと東扇島インターチェンジの間で軽自動車が中央分離帯に接触し、道路上に人が倒れているという内容の通報がありました。トラックと乗用車、ワゴン車などを含む6台が絡む