【仁川聯合ニュース】韓国の仁川地検は１４日、ガールズグループ、ＩＶＥ（アイブ）のメンバー、ウォニョンさん（１９）を誹謗（ひぼう）中傷する内容の動画を配信した３０代のユーチューバーの女を情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律上の名誉毀損（きそん）、侮辱などの罪で在宅起訴したと発表した。このユーチューバーは２０２１年１０月から昨年６月までユーチューブチャンネルに芸能人やインフルエンサーなど