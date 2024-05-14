【AFP＝時事】ロシア非常事態省は14日、南西部ボルゴグラード（Volgograd、旧スターリングラード）近郊で前夜、貨物列車が脱線し、貨車と燃料タンクが炎上したと発表した。当局は破壊工作の疑いがあるとみている。鉄道事業者の現地支部は「何者かによる不正な介入により、コトルバン（Kotluban）駅で貨物列車の貨車が脱線した」と説明した。脱線はグリニッジ標準時（GMT）13日午後10時15分（日本時間14日午前7時15分）に発生。