「お前も女性から産まれてきとんやから。それは、そこリスペクト絶対持たなダメですからね」5月13日に更新された自らのYouTubeチャンネルで、こう苦言を呈したのは霜降り明星粗品（31）。“無痛おねだり”発言が物議を醸した生田斗真（39）の話題を取り上げ、「酷いと僕も思います」とコメント。そして冒頭のように、私見を述べた。さかのぼること5日にInstagramで募ったファンの質問から、妊娠9カ月というユーザーの《出産こわ