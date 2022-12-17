¡Ö¤ï¤·¤¬¼Õ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡ª¡×Êá¤Þ¤Ã¤¿¸å¤ËµÕ¥®¥ì¤¹¤ëÏ·¿Í¤â¡Ä¼Â¤Ï¼ã¼Ô¤è¤ê¥¿¥Á¤¬°¤¤¡ÖËü°ú¤Ï·¿Í¡×¤¿¤Á¤ÎË½µÔ
¡Ö¤¹¤´¤¯°ÕÃÏ°¤ÊÉ½¾ð¡×Ëü°ú¤G¥á¥ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈËü°ú¤¤¬¥Ð¥ì¤ë¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡É ¤«¤éÂ³¤¯
¡¡µÞÁý¤¹¤ë¡Ö¹âÎð¼Ô¤ÎËü°ú¤¡×¤Ë¡¢G¥á¥ó¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÈÈÂÐºö¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ëÆüÆîµÙ¼Â»á¤¬¡ÖËü°ú¤Ï·¿Í¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ò²òÀâ¡£¿·´©¡ØËü°ú¤G¥á¥ó¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿#1¡¢#2¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛËü°ú¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡ÖÉ½¾ð¡×¤Ç¤ï¤«¤ë
»þ¤Ë¤ÏµÕ¥®¥ì¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ü¥±¤¿¤Õ¤ê¤â¡Ä¡ÖËü°ú¤Ï·¿Í¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
Ê¿Á³¤ÈËü°ú¤¤ò¤¹¤ëÏ·¿Í¤¿¤Á
¡¡º£¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Î¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎËü°ú¤³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¹âÎð¼Ô¤ÎËü°ú¤¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆËü°ú¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ã¼Ô¤¬¤ä¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔÎÉ¤¿¤Á¤¬Í·¤ÓÈ¾Ê¬¤Ç¤ª²Û»Ò¤äÊ¸Ë¼¶ñ¤ò¤¯¤¹¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Áê¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¹âÎð¼Ô¤ÎËü°ú¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÈà¤é¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Ã»ÍíÅª¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÈæ¤Ù¡¢°¼Á¤Ç¥¿¥Á¤Î°¤¤¤â¤Î¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ã¼Ô¤ÎËü°ú¤ÈÈ¤Î¾ì¹ç¤Ï¾¦ÉÊ¤ò¥Ñ¥Ã¤È¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤ì¤òÁö¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÊá¤Þ¤¨¤ì¤ÐÂ¨²ò·è¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥È¥Ü¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥¿¥Á¤¬°¤¤¤Î¤«¡©¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú»ö·ïA¡§ÅðÉÊ¤Ï¥µ¥é¥ÀÌý¡¦ÃæÉÓ1ËÜ¡Û¡ÊG¥á¥óB¤Î¾ì¹ç¡Ë
¡¡¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é¡¢¤É¤¦¤â²ø¤·¤¤¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÅ¹¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¡¢²¿Æü¤«¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÏÅ¹Æâ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¡¢²ñ·×¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¸å¡¢Å¹¤ÎÇã¤¤ÊªÂÞ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤â¤¦°ìÅÙÅ¹¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤È¤¢¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤È¡¢¤¤ç¤í¤¤ç¤í¤È¤¢¤¿¤ê¤ò¸«²ó¤·¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¤ÎÃæÉÓ1ËÜ¤ò¤½¤Ã¤ÈÇã¤¤ÊªÂÞ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ç§¤â¤·¤Æ¡¢ÂÞ¤ÎÃæ¤Ë¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢Å¹¤Î³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç»ä¤Ï¤½¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Þ¤º¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¨¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥È¥Ü¤±¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤«¤é¤·¤é¤Ð¤Ã¤¯¤ì¤ëµ¤¤Þ¤ó¤Þ¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÇã¤¤ÊªÂÞ¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤±¤·¤ã¤¢¤·¤ã¤¢¤È¡Ö¤¢¡¢¤³¤ê¤ãÊÖ¤µ¤ó¤È¤¤¤±¤ó¤ï¤¡¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤È¤ë¤ó¤¸¤ã¤í¡©¡×¤È¤¦¤Ã¤«¤ê´Ö°ã¤Ã¤¿¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤ÈÏÃ¤ò¤½¤é¤·¡¢²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤âÍ×ÎÎ¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅÚ²¼ºÂ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Äü¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡´ðËÜÅª¤ËËü°ú¤ÈÈ¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡¢10¿ÍÃæ9¿Í¤ÏºÇ½éÈÝÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¥·¥é¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Î¢¤ÎÉô²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦¸À¤¤Æ¨¤ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÂÖÅÙ¤¬É¿ÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥Í¤òÊ§¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡ª¡×µÕ¥®¥ìÏ·¿Í¤â
¡¡¤¢¤ë¼ï¤ÎÏ·¿Í¤ÏµÕ¥®¥ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥Í¤òÊ§¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡ª¡×¡Ö¤ï¤·¤¬¼Õ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡ª¡×¤È³«¤Ä¾¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤¢¤ë¼ï¤ÎÏ·¿Í¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ÏÊ§¤¦¤«¤éµö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡Ä¤É¤¦¤«·Ù»¡¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ëº©´ê¤·¡¢µã¤Íî¤È¤·¤Ç²û½À¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âºá¤òÈÈ¤·¤¿¸å¤Ç¤â¤ª¶â¤òÊ§¤¨¤Ðµö¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë»ö·ï¤Î°¼Á¤µ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¼Â¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Çµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤Î¥±¡¼¥¹¤âÅ¹Ä¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Î²¼¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·Ù»¡¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÎð¼Ô¤ÎËü°ú¤¤Ï¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¡¢Î¾Êý¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¾¯¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÉáÃÊ¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï½÷À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç°Ëâ¤ÎÍ¶ÏÇ¤¬Æ¬¤ò¤â¤¿¤²¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·Áê¼ê¤¬¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥á¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¤Ë¤Ï²Ð»ö¾ì¤ÎÇÏ¼¯ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Äñ¹³¤ò¸«¤»¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ö·ïB¡§Ï·ÇÌ¤Î²Ð»ö¾ì¤ÎÇÏ¼¯ÎÏ¡Û¡ÊG¥á¥óC¤Î¾ì¹ç¡Ë
¡¡¤¢¤ë»þ»ä¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤òÈ¯¸«¤·¡¢Å¹¤ò½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀ¼³Ý¤±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼ê¤ò¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡È¾Úµò¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈÄñ¹³¤¹¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤é¤ì¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ëü°ú¤G¥á¥ó¡Ä¡Ä»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ»ä¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢»ä¤¬¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡×¤ÈÈó¾ï¤Ë¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤·¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢Ëü°ú¤ÈÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èà½÷¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¤µ¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£
¡¡·ë¶ÉÌî¼¡ÇÏ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢·ÙÈ÷°÷¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç»ä¤Ï¤½¤Î¾ì¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢Ï·ÇÌ¤Ç¤â¤¹¤´¤¤ÎÏ¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼ÂºÝ¤½¤Î»þ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÎÏ¤Ï¡¢¤ä¤»ºÙ¤Ã¤¿Ï·ÇÌ¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¤È¤Æ¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Ëü°ú¤Ï·¿Í¤Ë¸«¤¿¡Ö¼Ò²ñ¤Î°Ç¡×
¡¡ÀµÄ¾¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤ÎËü°ú¤¤ÏÈó¾ï¤Ë¸åÌ£¤¬°¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óºá¤Ë¤¤¤¤°¤¤¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤¿Í¤ÎËü°ú¤¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀè¤Ëµß¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÀ¸¤Î½ÐÈ¯ÅÀÉÕ¶á¤Ç¤Î²á¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¼è¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·Ï·¿Í¤ÎÈÈºá¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ªÃÏÅÀ¤Ç¤Î²á¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼è¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èá´î¤³¤â¤´¤â¤Î¿ÍÀ¸¤Î²Ì¤Æ¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤¿¤Î¤¬Ëü°ú¤¡Ê¤·¤«¤âÆ²¡¹¤È¥·¥é¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ê³«¤Ä¾¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÂÖ¤ò¤Ä¤¯¡Ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ï·¿Í¤ÎËü°ú¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÈÈºá¤Ë»ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ìÁê±þ¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÉÏº¤¤ÎÌäÂê¡¢¸ÉÆÈ¤ÎÌäÂê¡¢Àº¿À¼À´µ¤ÎÌäÂê¡¢À¸¤¤¬¤¤¤ÎÁÓ¼º¤ÎÌäÂê¡¢²ÈÂ²Êø²õ¤ÎÌäÂê¡¢¼Ò²ñ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¾Ã¼º¤ÎÌäÂê¡Ä¡ÄÏ·¿Í¤ÎËü°ú¤¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ËÄÂç¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¤µ¤é¤Ë¤ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüÆîµÙ ¼Â¡Ë