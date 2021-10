『ブラックリスト』シーズン9でレスラーの運命は!?

米NBCの大ヒット犯罪アクションドラマ『ブラックリスト』シーズン8では衝撃的な展開が描かれたが、その余波により、レスラーを心配する声があがっている。そこでシーズン9でレスラーに起こるかもしれない展開をファンが予想している。英Expressが伝えている。(※本記事はシーズン8最終話のネタばれを含むのでご注意ください!)

シーズン8の第22話「カニェーツ」ではエリザベス・キーン(メーガン・ブーン)が銃弾に倒れ、彼女の死を目の当たりにしたドナルド・レスラー(ディエゴ・クラテンホフ)はリズの亡骸の上で泣き崩れた。そんな痛々しいレスラーの姿を目にしたファンの中には、その悲しみとトラウマにより、レスラーが復讐を果たすためにダークな道に歩むのではないかと予想する人も多い。

もし、レスラーが復讐に走った場合、彼の最初のターゲットはリズを死に至らしめたと彼が非難していたレイモンド・"レッド"・レディントン(ジェームズ・スペイダー)になることは容易に想像できるが、その復讐を止めるために、レッドがレスラーを殺すのではないかとファンは考えているようだ。

シーズン1でレスラーは、婚約者だったオードリーが日本のヤクザに殺されるのを目撃し、そのショックを乗り越えられずに鎮静剤に依存するようになった。そういった過去を踏まえると、リズの死によりレスラーが再び薬に頼り、正気を保てなくなった彼はレッドに追い詰められる筋書きはありそうだ。

まもなくNBCで放送されるシーズン9は、シーズン8のラストから2年後が舞台になることが明らかになっている。これまで世界で暗躍する最凶の犯罪者打倒に専念していたFBIのタスクフォースは解散し、彼らのほとんどが全く別の生活を送っているという。さらに、公開されている予告映像でレスラーはヒゲをたくわえ雰囲気が変わっている。そして、誰かに「彼女が無駄に死んだかどうかはあなた次第だ」と伝えていた。果たして、次シーズンでレスラーにどのような展開が待ち受けているのだろうか?

シーズン9にはレッド役のジェームズやレスラー役のディエゴの他、ハロルド・クーパー役のハリー・レニックス、アラム・モジタバイ役のアミール・アリソン、デンベ・ズマ役のヒシャム・タウフィーク、アリーナ・パク役のローラ・ソーンが続投する。

『ブラックリスト』シーズン9は、NBCで10月21日(木)に放送スタート。(海外ドラマNAVI)

『ブラックリスト シーズン8』© 2020, 2021 Sony Pictures Television, Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved.