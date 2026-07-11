ミケル・メリーノが2試合連続の決勝ゴール

スペイン代表MFミケル・メリーノが、2試合連続で大仕事をやってのけた。

現地時間7月10日に北中米共催ワールドカップ（W杯）の準々決勝でベルギー代表と対戦し、試合終了間際の決勝ゴールにより2-1で勝利に導いた。

スペインが完全に押し込んでいた中で迎えた後半43分、ミドルシュートのこぼれ球にMFメリーノが詰めて蹴り込んだ。決勝トーナメント2回戦のポルトガル代表戦に続く終盤の決勝ゴールで、まさに「必殺仕事人」の活躍ぶりを見せた。

メリーノは試合後、「本当に自分の番が回ってくるのは、なかなかないかなと思っていたんですけれども、でも偶然というものはないので、またこういう運が回ってきました。ですから、本当に嬉しいです」と喜びを語った。

スペインは大会初戦で伏兵カーボベルデと引き分けたものの、その後は危なげなく勝利を重ねてきた。とはいえ、ポルトガル戦に続いてこのベルギー戦も際どい1点差の勝負になった。メリーノは「この運が続いてほしいと思っています。それから、本当にこのW杯でプレーするというのは夢ですから」として、「（W杯には）国を一つにまとめる力があると思います」と話した。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督からは「お前は素晴らしい」と言葉をかけられたと明かした。

次戦は準決勝でフランス代表との対戦が決まった。FWキリアン・エムバペらの強力攻撃陣を擁する相手との激突になるが、スペインが2010年南アフリカW杯以来の頂点まで、このまま駆け上がることができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）