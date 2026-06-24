「梅雨と夏」いつも快適でいるために袖を通すたびに快適。梅雨や夏も清潔感を保つために「着る前・着たあと」の日々のお手入れが重要。ファッションのプロや洗濯の専門家、ケアにこだわりのあるファッションフリークたちがやっていることは？ 「効果アリ」のメンテナンスの方法やアイテムを教えてもらいました。着る前よりも「着たあとが重要」日々行っている洗濯こそ、もっとも身近な衣類のケア。素材と色によって使い分ける「シ