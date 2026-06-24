ジリジリと射す太陽に、じめっとした空気。外を歩くだけで汗ばんでしまう、そんな暑い季節が、2026年もやってきました。そんな日こそ、夏の暑さが吹っ飛ぶ、ひんやり冷たい「かき氷」を食べたくなりませんか？ 2026年も各店から、旬のフルーツをたっぷり使った華やかな一杯や、これまでにない発想で楽しませてくれる新作かき氷が続々登場。桃やメロンのみずみずしいおいしさを堪能できるものから、チョコレート専門