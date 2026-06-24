全国に温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社が運営する、石川県片山津温泉の「大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園」。全室、愛犬と宿泊可能なことで人気の同宿にて、2026年6月1日から8月31日(月)までの期間限定で、季節を彩る「夏の会席料理」の提供がスタートした。【写真】地元の味覚を五感で味わう「夏の基本会席」。金沢中央市場直送の鮮魚を使ったお造りや国産和牛ステーキ、目にも涼や