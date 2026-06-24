ネスレ日本株式会社(以下、ネスレ日本)は、2026年6月25日(木)から7月5日(日)の期間、コンセプトに“コーヒーで、ひと口のバカンスを。”を掲げた期間限定イベント「ネスカフェ クーラー リフレッシュバカンス in Shibuya」を渋谷ストリーム稲荷橋広場にて開催する。【写真】冷凍果実と「ネスカフェ クーラー」を使ったメニュー(左からレモン、ラズベリー)「ネスカフェ クーラー リフレッシュバカンス in S