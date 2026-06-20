洗面所は毎日使う場所だからこそ、「とりあえず置いておこう」が積み重なりやすい場所でもあります。夫と子ども2人の4人家族、暮らし評論家として情報発信をする大木聖美さんも、定期的な見直しをしているそう。今回は、すぐチェックできる「洗面所の即捨てリスト」を教えてもらいました。1：なんとなくたまっている小物類小さいものほど管理があいまいになりがちで、気づいたときには増えていることも多いですよね。【写真】試供