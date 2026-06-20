オーガニックコスメブランド「ヴェレダ」から、夏の輝きを閉じ込めた数量限定シリーズ「ピンクピーチ」が登場しました。みずみずしいピーチにオレンジとジャスミンを重ねた100％天然アロマの香りは、まるで南国リゾートで過ごすような心地よさ♡シャワージェルやハンドクリーム、リップバターまで揃い、夏の肌をうるおしながら幸せな香りに包まれる特別なボディケアタイムを