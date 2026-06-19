「授業中にキャーと叫びたい衝動に駆られ、自分では止められないんです」。自分の意思とは無関係に体が動いたり、声が出るチック症。へちさんは幼い頃から自身の症状に悩まされ、一時期は他人に理解を求めることすら諦めてしまったそうです。 【写真】授業中、意思に反して奇声を発し、つらい思いを抱えた小学生時代のへちさん（6枚目/全14枚） 「ブヒブヒッ」と鼻を鳴らすのが始まりだった 現在はインフルエ