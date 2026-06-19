「授業中にキャーと叫びたい衝動に駆られ、自分では止められないんです」。自分の意思とは無関係に体が動いたり、声が出るチック症。へちさんは幼い頃から自身の症状に悩まされ、一時期は他人に理解を求めることすら諦めてしまったそうです。 【写真】授業中、意思に反して奇声を発し、つらい思いを抱えた小学生時代のへちさん（6枚目/全14枚） 「ブヒブヒッ」と鼻を鳴らすのが始まりだった 現在はインフルエ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 電車で男性に注意 寺田心に賛否
- 2. 紐なしバンジーで死亡 恋人卒倒
- 3. 日テレ「THE W」の開催終了へ
- 4. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
- 5. 「紅プリンセス」中国に流出か
- 6. 大阪で結核の集団感染 1人が死亡
- 7. 医師が酒に睡眠剤? 驚きの逮捕歴
- 8. 「またか」山田邦子が意味深文章
- 9. こち亀公式サイトに前代未聞機能
- 10. DAZN Soccer 解約希望者に返金へ
- 1. 大阪で結核の集団感染 1人が死亡
- 2. 産後ケア専用ホテルがオープンへ
- 3. 富士山の救助有料化 本格協議へ
- 4. 性暴力 女性の教員免許取り上げ
- 5. マイナ保険証の利用率 68%超え
- 6. 妊婦はねられ死亡 生まれた赤ちゃんに重い障害「無念計り知れない」 被告の女（50）に禁錮2年6か月の実刑判決 愛知・一宮市
- 7. 高市首相 G7で「孤立」指摘続出
- 8. 西武新宿駅構内で催涙スプレーか
- 9. 万引きし女性警備員暴行か 逮捕
- 10. 父死亡 風呂場に血のついた木刀
- 1. 「紅プリンセス」中国に流出か
- 2. 「朝ごはん抜きは太る」理由
- 3. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 4. 怖…公衆トイレに驚きの落とし物
- 5. 公衆トイレ ウォシュレット危険?
- 6. 恐喝事件「被害者も加害者」の声
- 7. 4代目のタトゥー女将 バズるワケ
- 8. ワークマンの2900円靴の「罪」
- 9. 「森蘭丸＝美少年」はウソだった
- 10. 藤井聡太棋王の隣に美女 正体は
- 1. 紐なしバンジーで死亡 恋人卒倒
- 2. 「日本人みな同じ顔」発言を謝罪
- 3. 「家に住んでいるだけのケダモノ」北朝鮮“暗黒の村”の知られざる実態
- 4. 宇宙人これまで現れず 理由3つ
- 5. ガソリン価格水準 戦闘前に戻る?
- 6. ウ軍 モスクワなどに無人機攻撃
- 7. リロの声優務めた 米女優が死去
- 8. 言葉失う 日韓のコミュ術に違い
- 9. 中国、G7の高市首相の表明に反発
- 10. 韓国女性への「つり目態度」物議
- 1. チルアウトの「消せる」広告話題
- 2. ロッテ アイス値上げ発表を中止
- 3. 「シエンタ」16万台をリコール
- 4. 住民激減 廃墟の都市ヤバすぎた
- 5. ロッテがアイス価格改定発表中止
- 6. キオクシアが「1株8万円」で高すぎる！ 金額指定取引で“1万円分だけ購入したい”けど、少額では意味がない？ 100株買うには「800万円」…値がさ株を“0.1株購入”するメリットとは
- 7. 東京一極集中の裏 九州に大変化
- 8. W杯観客席のビキニ美女 正体はAI
- 9. 「クラフトボス」など値上げへ
- 10. ホンダ 社長の役員報酬が6割減
- 1. 文科省も騙された架空の大学
- 2. 偽ロボット認証詐欺 最新の手口
- 3. [てっぱんアプリ！] 電子マネーだけじゃない「Google ウォレット」、アナログのチケット・会員証も管理しよう
- 4. Adobe、Creative Cloudに「クリエイティブエージェント」拡大 制作工程をAIで支援
- 5. クラシル、“日本一のレシ活県”静岡で「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足
- 6. Type-CポートからHDMIとVGAへ同時出力！2台のディスプレイを接続できる変換アダプタ
- 7. 決勝登壇社15社が決定！日本最大級のピッチイベント「IVS2026 LAUNCHPAD」
- 8. AI需要の高まりでTSMCの生産能力が限界へ、Google・NVIDIA・AMD・テスラなどはSamsungを代替パートナーとして検討中
- 9. 新品・中古カメラ人気ランキング
- 10. Nintendo Switch／Switch 2両方に対応 ミニマルなポータブルドック
- 11. ChatGPT 電力がGoogle検索の10倍
- 12. Appleは2027年春に第2世代iPhone Airを発売か、超広角カメラを追加した背面デュアルカメラ搭載＆バッテリー駆動時間も向上か
- 13. 最大20％還元「かなトク！」キャンペーン本日スタート！
- 14. 【対談連載】セレンディクス 共同創業者兼CTO 飯田國大
- 15. 電子工作時の小ネジの紛失やドライバー類の転落を防いでくれる「耐熱・断熱 シリコン作業マット」
- 16. 台湾の国民的家電 大同電鍋に
- 17. 車中泊・ペット・電力の新常識、EcoFlowが「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」出展
- 18. HDMIケーブル1本で接続！幅50cmのコンパクトサウンドバー
- 19. 写真1枚で他人になりすましてライブ配信可能なAIアプリ「Deep-Live-Cam」が登場、ウェブカメラに映る顔をリアルタイムで上書き可能
- 20. わずか10KBのRAMで動く組み込みシステム向けにJavaScriptプログラムをコンパイルして実行できる「MicroQuickJS」
- 1. DAZN Soccer 解約希望者に返金へ
- 2. 日テレ「FIFAワールドカップ2026日本×チュニジア」本田圭佑選手による解説が決定！ 前日特番にも生出演
- 3. DAZN 新規受付を停止すると発表
- 4. 大谷の要求「賢いとは言えない」
- 5. 楽天の監督を「やりたがらない」
- 6. 森保J試練 久保建英が次戦欠場へ
- 7. まさか…大谷翔平が一夜で陥落
- 8. W杯で「怖すぎる」観客が話題
- 9. 佐藤被告 知人が明かす素行不良
- 10. Jリーグ、52億円超の赤字予算
- 1. 電車で男性に注意 寺田心に賛否
- 2. 日テレ「THE W」の開催終了へ
- 3. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
- 4. 医師が酒に睡眠剤? 驚きの逮捕歴
- 5. 「またか」山田邦子が意味深文章
- 6. こち亀公式サイトに前代未聞機能
- 7. マツコが比べられ続けた同齢相手
- 8. 永野芽郁 二股不倫疑惑に反論か
- 9. 板野友美 娘への「塩対応」賛否
- 10. 飲酒運転疑惑YouTuber 契約解除
- 1. しまむら「着痩せ」神アイテム
- 2. 結婚してはいけない女性 特徴3つ
- 3. 夏の服装で「うっかり赤っ恥」も
- 4. でこぽん吾郎 保育士時代の驚き
- 5. ここまで衰えが…母の老いに絶望
- 6. Z世代から支持 新作ランジェリー
- 7. 大団円を迎えた嵐が「老若男女に愛された」最大の理由。“元祖国民的アイドル”とは違う強みで時代を掴んだ5人の凄まじさ
- 8. 一番辛いのは子どもだ 強く警鐘
- 9. 顔合わせ＆結婚式で義母が大暴走
- 10. ローラ 自身のブランド終了へ