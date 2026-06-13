本拠地フィリーズ戦【MLB】ブルワーズ ー フィリーズ（日本時間13日・ミルウォーキー）ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手が12日（日本時間13日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に先発登板。初回に104.5マイル（約168.2キロ）を計測し、先発投手史上最速記録を更新した。衝撃の1球が生まれた。初回先頭のカイル・シュワーバー外野手との対戦。初球から103.4マイル（約166.4キロ）を計測すると、その後も103マイル