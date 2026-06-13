本拠地フィリーズ戦

【MLB】ブルワーズ ー フィリーズ（日本時間13日・ミルウォーキー）

ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手が12日（日本時間13日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に先発登板。初回に104.5マイル（約168.2キロ）を計測し、先発投手史上最速記録を更新した。

衝撃の1球が生まれた。初回先頭のカイル・シュワーバー外野手との対戦。初球から103.4マイル（約166.4キロ）を計測すると、その後も103マイル以上を連発。カウント2-2からの5球目、アウトローに投じた104.5マイルで空振り三振に仕留めた。

MLBの「ベースボール・サバント」によると。投球の計測が開始された2008年以降、104マイル以上を計測した投手は計10人。先発は1人もいなかった。ミジオロウスキーが11人目、スターターでは初の快挙を達成した。

圧倒的な剛球を武器に昨年メジャーデビューを飾った24歳。1年目からオールスターの先発を任されるなど高い期待を集め、フォームを修正した今季は大きく飛躍。試合前の時点で13試合に先発して7勝2敗、防御率1.50と116奪三振はいずれもリーグ1位だった。サイ・ヤング賞の有力候補に挙げられている。（Full-Count編集部）