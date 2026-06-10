成績不振のため１０日深夜１時に休養が発表された楽天・三木肇監督（４９）について、野球評論家の高木豊氏（６７）が１０日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで持論を展開した。楽天は今季２１勝３６敗で借金１５。リーグ最下位に沈んでいた。高木氏は「楽天は今年やるんじゃないかと期待を込めていたけど…。外国人が機能しなかったこと、宗山がいなかったこと。投手陣の補強がうまくいかなかったこと。戦える体制がなかった