新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#358を４月19日（日）に無料放送した。４月19日（日）放送の#358では、本番組のご意見番ポジションを担うピン芸人・永野が芸人の奥様から電話で悩み相談を受け、ズバッと解決に導く夫婦応援企画「永野の人の嫁と話したい」第３弾をお届け。 スタジオゲストにNetflixのリアリテ