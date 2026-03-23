女優チョン・ジヒョンの姑であり、ファッションデザイナーのイ・ジョンウが、BTSへの率直な“ファン心”を見せ、話題を集めている。イ・ジョンウは3月21日、自身のSNSを通じて、ソウル・光化門（クァンファムン）広場で開催されたBTSのカムバックショー「ARIRANG」の現場映像や写真を公開した。【写真】BTS、新曲MVに出演した美女の正体とは？普段からSNSで積極的に発信している彼女は、今回も率直な感想を添え、注目を集めた。問