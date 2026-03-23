■「紀州のドン・ファン」資産家男性死亡めぐる元妻（30）の控訴審 「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家男性の死亡をめぐり、殺人などの罪に問われたものの、1審で無罪を言い渡された元妻（30）の控訴審。 【写真を見る】【速報】「紀州のドン・ファン」死亡2審も元妻に「無罪」 大阪高裁が検察側の控訴を棄却 大阪高裁は3月23日の判決で、検察側の控訴を棄却。元妻の無罪が維持された形となりました。 ■覚醒剤の