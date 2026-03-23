"灼熱の恋"は始まっていた──。2月15日の晴れた日曜日、人通りの少ない都内の道を寄り添って歩く2人の男女。純白のアウターにロングスカート姿の女性は、"ロックの女王"相川七瀬（51）だった。【写真】顔が触れ合うほどの距離でランチデートを楽しむ相川七瀬。笑顔で見つめ合う場面も隣を歩く知的な雰囲気の男性はデニムに黒縁メガネのイケメンだ。歩調を合わせて時折、笑顔で見つめ合う。そこには、ふたりだけの時間が流れてい