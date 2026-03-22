「コレはコレなの？」と尋ねてくるお客さんもいる。これは何妖怪？【漫画】本編を読む雑貨店で働くオムニウッチー（@omni_uttii821）さんのもとには、日々さまざまな“困ったお客さん”が現れる。その姿を、あえて「妖怪」として描いたエッセイ漫画が共感を集めている。「私も妖怪にならないように気をつけます」「あるあるすぎて笑えない」といった声も寄せられ、販売員側のリアルな本音が垣間見える作品だ。■心の中でツッコまず