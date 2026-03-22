ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日、自身のインスタグラムを更新し、愛犬デコピンの最新姿を公開した。公開された写真では、愛犬デコピンがこちらをじっとみつめる様子が収められた。大谷は３月のＷＢＣ１次ラウンド最終チェコ戦後の１０日深夜には、デコピンがライトアップされた東京タワーの前でポーズをとる姿を公開。来日を明かしたことで、ＳＮＳ上では「デコピンお留守番じゃなかった！！」「デコピン日本にいる