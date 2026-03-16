

竹中知華デジタル写真集『Everyday TOMOKA』（撮影／唐木貴央）





2025年末、衝撃のダイナマイトグラビアを初披露し空前絶後の大ヒットを記録した竹中知華さんの『カレンダーブック2026.4〜2027.3』が3月16日（月）に発売！ 同時に、このカレンダーブックの使用カットとアザーカットで構成したオリジナルデジタル写真集『Everyday TOMOKA』がリリースされました。

これらを記念し、現在【週プレ グラジャパ！】では「竹中知華特集」ページを公開中。【週プレ グラジャパ！】で発売中の竹中アナのデジタル写真集をまとめてチェックしましょう！

竹中知華デジタル写真集『Everyday TOMOKA』（撮影／唐木貴央）

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竹中知華デジタル写真集『TOMOKA』（撮影／唐木貴央）





2025年11月、43歳にして初披露された衝撃のダイナマイトグラビア。しっとり大人の色香をムンムン漂わせたかと思えば、プールでは爽やかな笑顔を見せる。念入りにフィッティングして、臨んだ決意の撮影。魂のグラビアに心が震える仕上がりとなっています。 グラジャパ！版では、今回のグラビア撮影にまつわるオーディオコメンタリーを収録！ 竹中さんの声で作品を楽しめるのも見どころです。この作品が空前絶後の大ヒットを記録。竹中さんの伝説が始まるのでありました。



竹中知華デジタル写真集『One more TOMOKA』（撮影／唐木貴央）





デジタル写真集『TOMOKA』の空前絶後の大ヒットを受けて緊急制作されたアナザーエディション『One more TOMOKA』。意を決した彼女の挑戦をもっと見たいあなたのための特別な一冊です。初々しい撮り下ろしを余すところなく堪能したい方にオススメ！



竹中知華デジタル写真集『This is TOMOKA〜prologue〜』（撮影／唐木貴央）





大ヒットを受けて、2026年1月には100点以上のグラビアカットが4週にわたり更新される「週プレ プラス！」のメインコンテンツ「＋Special」にも初登場！ 沖縄を舞台に海やホテルで"スイカップ"を大胆に見せる。前回の反響を踏まえて自信がついたのか、笑顔もより晴れやかに。今回は男心くすぐる眼鏡やニーハイタイツも着用。底知れない魅力に夢中にならざるをえない！



竹中知華デジタル写真集『Everyday TOMOKA』（撮影／唐木貴央）





勢いのままカレンダーブックの制作に突入！ そのデジタル版として、カレンダーブックの使用カットと、これまでのデジタル写真集には使用されていない完全未使用カットを組み合わせたデジタル写真集『Everyday TOMOKA』もリリース！ 水着姿、ランジェリー姿はもちろんのこと、メガネ姿やセクシーなバラ風呂も!? 彗星のごとくグラビア界に現れた超新星"令和のスイカップアナウンサー"に毎日癒やされよう。

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竹中知華特集は「週プレグラジャパ！」特設サイトにて公開中です！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/special/298】

【週プレ グラジャパ！】では、おトクなセールを随時開催中です。「グラジャパ！限定特典カット」が収録されている写真集も数多くあるのでお見逃しなく！