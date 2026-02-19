日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が１９日、中日との練習試合（北谷）を欠場。ウェート中に違和感が出た模様だ。試合では代わって一塁に入った吉田が一発を放つなど、打線が好調。新庄剛志監督（５４）は、リスク管理を含めチームの仕上がりに自信を見せた。一度は北谷に移動した清宮だが、練習前に１人タクシーに乗り込み球場を離れた。新庄監督は「トラブルあったみたいよ。ウェート中に。痛めたとかじゃなくて、引っかか