女優の釈由美子（47）が11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）にゲスト出演。泥湯でピンチに立たされた体験を明かした。「真冬の温泉SP」と題し、温泉好きのゲストが集結。タオルを忘れた話題になると、釈は「大分の泥湯に行った時に混浴ゾーンと女湯ゾーンがあるんですけど、誰も入ってないのでいいやと思って」広い混浴ゾーンに入ったことを回想。しかし、「途中からおじさんたちが入ってきて、タ