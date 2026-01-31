老いを感じるほど年を取ってはいないけれど、若い頃との違いが身にしみる40代。「マルサイの惑いっぱなし40代」では、現在45歳、3人の息子と夫と暮らすイラストレーターのマルサイさんが、美容やファッションをはじめとした40代の悩みに、七転八倒しながら向き合っていきます。今回は「恋愛リアリティーショー」について。恋愛よりも出演者たちの価値観を見てしまう最近とある恋愛リアリティ番組にハマっています。他人の恋愛を見