1月26日午前、吉野川市鴨島町の吉野川の中洲で、白骨化した遺体が見つかりました。白骨化した遺体が見つかったのは、吉野川市鴨島町の阿波中央橋の南詰から約350メートル離れた吉野川の中州です。警察によりますと、1月26日午前11時20分頃、阿波中央橋の橋脚の足場工事をしていた男性（40代）から「橋の下に骨が見える。服が見えるので、動物ではないと思う」と、警察に通報がありました。遺体は完全に白骨化していて、年齢