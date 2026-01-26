子ども食堂で活用してもらおうと、県内の養豚関係者でつくる団体が1月26日、子ども食堂の代表者らに県産の豚肉を贈りました。これは、長引く物価高騰で運営に苦しむ子ども食堂を支援しようと、県内の養豚関係者でつくる県養豚協会の申し入れで実現しました。26日に県庁で贈呈式が行われ、県養豚協会から、NPO法人徳島こども食堂ネットワークと子ども食堂の代表者らに、目録や豚肉の現物、あわせて約260キロが贈られました。